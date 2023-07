Kartellamt prüft Wucherpreise für Kolosseum-Besuch

Carlo Rienzi, Präsident der Verbraucherschutzorganisation Codacons, beklagte, der „sekundäre Kartenverkauf“ bewirke für Konsumenten große Schäden. „Wir fordern die Regierung auf, neue Bestimmungen einzuführen, die nicht nur den sekundären Tickethandel unterbinden, sondern auch sehr hohe Strafen gegen diese Websites vorsehen“, so Rienzi in einer Erklärung. CoopCulture erwiderte, dass es Systeme eingerichtet habe, um dem Ticket-Erwerb in großen Mengen entgegenzuwirken.