Österreicher-Topf: Verständnis für „Verweigerer“

In der abgelaufenen Saison hielten sich gleich fünf von zwölf Oberhaus-Klubs nicht an die Kriterien, maximal sechs Ausländer auf den Spielbericht zu schreiben, und verzichteten damit auf eine ansehnliche Summe. Mit insgesamt rund 6,1 Millionen Euro ist der Topf dotiert, der den Einsatz heimischer Kicker fördern soll. Für das sinkende Interesse gibt es mehrere Gründe - einer davon ist der unerwünschte Nebeneffekt, dass rot-weiß-rote Spieler nun teurer sind als Legionäre. Zudem sei man in der Kaderplanung eingeengt, so der Tenor einiger Vereine. Serienchampion Red Bull Salzburg legt schon seit Jahren keinen Wert auf den Österreicher-Topf und führt stattdessen viele ausländische Spieler an den Profi-Fußball heran. Dies machte sich bezahlt, wie die hohen Ablösesummen in den vergangenen Jahren beweisen.