Unwetter im Innergebig forderte die Einsatzkräfte

In Wagrain (Pongau) bargen Bergretter aus drei Ortsstellen 144 Personen aus der Grafenbergbahn. Bäume waren auf das Seil der Gondelbahn gefallen. Die Rettungsorganisationen konnte alle eingeschlossenen Menschen innerhalb von knapp drei Stunden in Sicherheit bringen. 163 Menschen konnten wegen des Seilbahn-Notfalls auch nicht mehr vom Berg. Sie wurden per Bus ins Tal gebracht. Lediglich eine Person verletzte sich leicht.