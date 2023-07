Nach Sturm rollt weiteres Unwetter auf Salzburg zu

„Es sind am Nachmittag und am Abend teils kräftige Gewitter mit Regen zu erwarten“, erklärt Meteorologe Christian Resch von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. In puncto Wind gibt Resch aber leichte Entwarnung: „Die Windgeschwindigkeit wird voraussichtlich zwischen 60 und 80 km/h betragen“, so Resch und sei daher nicht mit dem nächtlichen Sturm vergleichbar. Morgen geht es dann trüb und teilweise nass weiter. Unwetter sind für die kommenden Tage aber nicht mehr in Sicht.