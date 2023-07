Das Arena Sommerkino geht in die nächste Runde

Wie schon im letzten Jahr haben die Veranstalter das Programm auch dieses Mal wieder auf eine knappe Woche komprimiert. Highlights gibt es dennoch zuhauf zu sehen. Den Anfang macht am 17. August die Natur-Parabel „The River“, die von Willem Defoe eingesprochen wurde und an deren Soundtrack Radioheads Johnny Greenwood beteiligt war. Am 18. August wird „Titane“ zu sehen. Eine schräge Body-Horror-Hommage, die in Cannes mit der „Goldenen Palme“ ausgezeichnet wurde. Ari Asters schräges Nord-Drama „Midsommar“ folgt am 19. August, der Hongkonger Klassiker „Fallen Angels“ am 20. August. Am 21. August gibt es „Vienna Calling“ mit Voodoo Jürgens, EsRAP und Co. zu sehen und am 22. August schließt das famose Bundesheer-Drama „Eismayer“ den bunten Reigen ab.