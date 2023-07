NÖ: Passant rettete Familie vor Stromschlägen

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Das erkannte auch Martin Strubreiter, der gerade aus einem Geschäft in der Nähe kam: „Ich bin sofort hingelaufen und haben den Autoinsassen zugerufen, dass sie den Wagen keinesfalls verlassen sollen.“ So konnte der Feuerwehrmann in Zivil, der hauptamtlich in der Bezirksalarmzentrale tätig ist, Schlimmeres verhindern. Gleichzeitig sperrte er mit Passanten den Gefahrenbereich ab und alarmierte seine Kameraden.