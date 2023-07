Feuerwehrprofi ist immer und überall einsatzbereit

„Ziehe es magisch an“

Ende des Vorjahres sah er am Weg zu einer Ausbildung bei Langenrohr einen Traktor in Flammen. Im Mai kam er rechtzeitig zu einem Supermarkt in Baden, vor dem ein Pkw brannte. Und vor wenigen Tagen war es einmal mehr Strubreiter, der in Hirtenberg den Brand im Motorraum eines Autos bekämpfte. „Ich ziehe anscheinend solche Situationen magisch an“, schmunzelt der Feuerwehrmann, der natürlich auch bei jedem Einsatz seine Kameraden alarmierte.