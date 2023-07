Lastwagen fackelte in Vorarlberg komplett ab

Bange Momente erlebte ein 57-jähriger Lkw-Fahrer, als er am Montag mit seinem Dreiachser auf dem Weg von Au im Bregenzerwald nach Damüls war. Während der Fahrt auf der teilweise sehr steilen Bergstraße in Vorarlberg ging der Motor seines tonnenschweren Lasters plötzlich in Flammen auf.