Zehn Tote innerhalb von zehn Tagen in OÖ

22-Jähriger stirbt bei Videodreh

Die unheimliche Serie begann am 8. Juni, als ein 22-jähriger Vöcklabrucker mit seinem Motorrad in Bayern bei einem Videodreh starb. Tags darauf verunglückte ein 29-Jähriger bei einem Unfall in Gilgenberg. Die schreckliche Serie setzte sich am Freitag fort, als eine 25-Jährige in Niederneukirchen frontal gegen ein anderes Auto fuhr, am Samstag verunglückte ein 18-Jähriger in Mönchdorf. Bei den letzten vier Todesfällen war der Einsatz für die Feuerwehrleute besonders belastend – viele kannten die Opfer.