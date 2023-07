Neuer Automat in Wien spuckt Superkleber aus

Genügend „Störmaterial“

Sollte den Aktivisten oder ihren Gefolgsleuten beim eifrigen Anpicken der Superkleber ausgehen, so könnten sie sich in der Custozzagasse in der Landstraße bedienen. Dort steht jetzt nämlich ein Superkleber-Automat, an dem man sich rund um die Uhr mit „Störmaterial“ eindecken kann.