Nächster Protestmarsch der Klimakleber am Ring

Am Donnerstag demonstrierten und „pickten“ die Aktivisten im ersten Bezirk in Wien und machten schließlich vor dem Parlament halt. Am Freitag wurde erneut fleißig demonstriert, diesmal ließen sich die Kleber jedoch etwas Neues einfallen. Aus Holz bastelten sie sich eigene Autos, die sogar mit Kennzeichen ausgestattet waren. Mit diesen „fuhren“ sie auf den Straßen am Ring entlang.