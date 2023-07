Salzburger Busfahrer mit Handy am Steuer gefilmt

Es war kurz vor 13 Uhr am Samstag, als Alex K. in einem Obus in der Stadt Salzburg unterwegs war und den Öffi-Lenker mit seinem Handy erwischt hatte (siehe Video). Sofort machte er ihn darauf aufmerksam, dass das Handy am Steuer eine Verwaltungsübertretung sei. Die Reaktion des Lenkers war für den Fahrgast schockierend: Er packte ihn an der Schulter und begleitete ihn aus dem Obus.