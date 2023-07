Österreich-Sommer: Zum Abkühlen ins fahrende Büro

In seiner Zunft sind die Dienstzeiten rigoros. Wenn sich dann, wie in meinem Fall, auch noch ein Flug erheblich verspätet, endet der Arbeitstag nicht um 23 Uhr, sondern eine geschlagene Stunde später. Milans Wecker läutet um 3.30 Uhr. Unerbittlich. „Die erste Fahrt geht von Ottakring nach Schwechat. Wegen all der Baustellen muss man sogar um die Zeit schon früh genug dran sein.“ Wer die ganze Woche so eingespannt ist, der muss seinen Schlaf auch tagsüber finden. Nicht so einfach, wenn unentwegt die 30-Grad-Marke überschritten wird. „Man gewöhnt sich aber an alles“, gibt sich Milan pragmatisch, „die ersten zwei Wochen habe ich von der Umstellung von Hitze auf Klima Kopfschmerzen und bin meist verkühlt, aber dann weiß der Körper Bescheid und es passt. Auch das Schlafen im Auto tagsüber ist kein Problem mehr.“