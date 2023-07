Wenn es trotz Familienbeihilfe ziemlich eng wird

Dass die Inflation nicht gleich Inflation ist, wissen Österreicher besser als andere. Kaum wo in Europa sind die Kosten im Vergleich zu den Löhnen so gestiegen wie hierzulande. Die Regierung befindet sich seit geraumer Zeit in Schockstarre und findet keine nachhaltigen Lösungen. Sei es aus gegenseitiger Blockade, mangelndem Ideenreichtum oder aufgrund der neunwöchigen Sommerpause - es geht jedenfalls wenig weiter und die Bürger müssen das schmale Börserl immer enger schnallen. Noch prekärer wird die Situation in Familien mit Kindern. Hohe Energiekosten, steigende Spritpreise, der alle Grenzen sprengende Einkaufskorb und - auch wenn man jetzt noch nicht daran denken mag - die nächste Charge an Schulartikeln tragen aktuell auch nicht unbedingt zur finanziellen Beruhigung bei.