Wie Kinderbetreuung Fachkräfte bringt

In seltener Einigkeit machen Arbeitnehmer und Industrie Druck auf die Politik, endlich die Kinderbetreuung auszubauen. „Österreich ist Europameister beim Verfehlen der Ziele in der Kleinkindbetreuung“, kritisiert AK-Präsidentin Renate Anderl gegenüber der „Krone“. Seit Einführung des Barcelona-Ziels 2002 (33 Prozent der Unter-3-Jährigen in Betreuung) hat Österreich diese Marke nie erreicht. Und beim neuen Ziel von 50 Prozent habe man sich sogar herausreklamiert. „Damit nicht genug, zählt Österreich innerhalb der EU auch zu den Ländern mit den längsten Karenzunterbrechungen.“