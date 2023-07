Wie Österreichs Politik auf die Kinder vergisst

Teilzeit verschärft Fachkräftemangel

Das hat kürzlich auch AMS-Chef Johannes Kopf bestätigt: Die Probleme auf dem Arbeitsmarkt werden durch Arbeitsmigration alleine nicht gelöst werden können. Es brauche eine flächendeckende Ganztagesbetreuung. Wie säumig Österreich hier ist, zeigt ein EU-Vergleich: Das für 2010 vereinbarte „Barcelona-Ziel“ (ein Drittel der Unter-3-Jährigen in Betreuung) ist 2023 noch immer nicht erreicht. Während das Ziel für andere europäische Länder bis 2030 auf 45 Prozent erhöht wurde, wurde es in Österreich von 33 auf 31,9 Prozent gesenkt. Aktuell liegt die Betreuungsquote in Österreich bei 29,9 Prozent.