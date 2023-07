Brandheiße Einsätze fordern die Kameraden

Zu einem Pkw-Brand auf der A 1 wurde auch die Feuerwehr in Haag alarmiert. Ein Pkw krachte gegen die Betonleitwand, überschlug sich und fing Feuer. Auch hier gelang es dem leicht verletzten Lenker, sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug zu befreien. In Ebreichsdorf begann der Motor eines Autos in der Nähe des Bahnhofes zu brennen. Kameraden waren zufällig vor Ort und löschten. Fahrer und Hund konnten sich retten. Unverletzt an den Straßenrand fliehen konnten auch die Insassen eines Hybrid-Pkw auf der S5 bei Krems. Da eine Rückzündung der beschädigten Antriebsbatterie nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der betreffende Fahrzeugteil mit trockenem Sand abgedeckt.