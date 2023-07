So raubt die Hitze den Menschen die Lebenszeit

Die Durchschnittstemperaturen steigen. In Wien lässt sich das eindrucksvoll an der Zahl der Tropennächte nachvollziehen: Waren es vor wenigen Jahren noch eine Handvoll, so fiel im vergangenen Jahr die Temperatur in 25 Nächten nicht mehr unter 20 Grad Celsius. Erstmals wurde 2022 in Österreich auch eine Tropennacht im Oktober verzeichnet.