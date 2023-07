Hier kühlen sich die Wiener in diesen Tagen ab

Wenn es in der eigenen Wohnung zu heiß wird

Wenn selbst die eigenen vier Wände keinen ausreichenden Schutz mehr vor großer Hitze bieten, kann es besonders für vulnerable Gruppen, wie etwa Senioren, schnell gefährlich werden. In den „Coolen Zonen“ der Stadt Wien gibt es jetzt die Möglichkeit, sich für ein paar Stunden in den kühlen Innenräumen vor großer Sommerhitze zu schützen. Reinkommen und abkühlen heißt es in der Greiseneckergasse 5 in der Brigittenau. In den Räumlichkeiten des Pensionistenklubs kann man dem Körper eine Pause vom Hitzestress geben.