Showdown um den Titel bei der letzter Station

Beim fünften und vorletzten Stopp der österreichischen Rallye-Meisterschaft in Weiz gab es hinsichtlich der Gesamtwertung keine Entscheidung. Der Salzburger Hermann Neubauer landete bei brütender Hitze nach 13 Sonderprüfungen auf Platz zwei, musste seine Führung aber an seinen siegreichen Rivalen Simon Wagner (OÖ) abgeben. „Ich war nicht bei hundert Prozent. Das muss man aber sein, um Simon schlagen zu können“, erklärte Neubauer nach dem Rennen, dass er mit 27,2 Sekunden Rückstand auf Wagner beendet hatte. Somit kommt es bei der letzten Station in Krumbach am 16. und 17. September zum großen Showdown um den Titel.