Gewessler will Strom- und Gasnetze ausbauen

Die Energieexperten sind sich einig: Ohne geeignete Netze wird die Energiewende nicht gelingen. Derzeit geht überschüssiger Strom aus Erneuerbaren in Produktionsspitzenzeiten teilweise verloren. Der Grund: Die Netzinfrastruktur fehlt oder ist zu schwach, um den Strom zu verteilen. So gingen im Mai etwa 18.320 MWh an potenzieller Speicherkapazität durch zu schwache Netze verloren, wie die Austrian Power Grid (APG) kürzlich berichtete.