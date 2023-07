„Deutsche sind froh, wenn sie mich nicht sehen“

Krone: Voriges Jahr haben Sie - für viele überraschend - die Karriere beendet, um nach zwei Wochen den Rücktritt vom Rücktritt zu erklären. Würden Sie heute alles wieder so machen?

Mathias Graf: Ja! In dem Moment war meine Entscheidung klar, war ich zu 100 Prozent darauf eingestellt, dass es sich finanziell nicht mehr ausgeht. Diese unglaubliche Welle an Rückmeldungen - nicht nur von Sponsoren - die ich in der Folge erhielt, war eine riesige Überraschung. Es war gar nicht einfach, jedem zu erklären, warum es sich nicht mehr ausgeht. So gesehen war es eine Erleichterung, als ich mich dazu entscheiden konnte, weiterzufahren.