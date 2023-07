Dreiste Diebe klauen auf Friedhöfen in Götzis

Verdächtige Personen und Diebstähle melden!

Die Gemeinde will sich dieses Themas jetzt aber annehmen. Über Instagram ruft sie die Bevölkerung auf, wachsam zu sein, Diebstähle bei der Friedhofsverwaltung am Gemeindeamt zu melden und auch auf verdächtige Personen bei den Gräbern zu achten. In einer ersten Reaktion schlägt ein Bürger den Verantwortlichen bereits vor, eine Wildkamera vor Ort zu installieren. Damit wäre den Gaunern das Handwerk rasch gelegt.