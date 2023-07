Enge Putin-Vertraute in Spanien untergetaucht

Hat sie Russland den Rücken gekehrt?

Bereits am 30. Mai soll Issinbajewa in einem Transportflugzeug aus der Türkei nach Spanien gereist sein - ein Staat, der den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt und sogar westliche Waffensysteme in die Ukraine liefert. Laut „El Digital Sur“ hat die ehemalige Stabhochspringerin in Spanien nun offiziell ihren Wohnsitz angemeldet.