NATO-Gipfel in Vilnius ++ Putin traf Prigoschin

Der Beitritt Schwedens und das Aufnahmegesuch der Ukraine stehen im Zentrum des am Dienstag im Vilnius beginnenden NATO-Gipfels. Die Türkei blockiert Schwedens Aufnahme in das Bündnis. Und: Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin und der russische Präsident Wladimir Putin sollen sich nach der gescheiterten Meuterei getroffen haben. Das bestätigte nun auch der Kreml. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Montag den 10 Juli, mit Moderatorin Stefana Madjarov.