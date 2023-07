ÖVP blitzt bei RH ab: Keine Prüfung von SPÖ & FPÖ

Wirtschaftsprüfer in die ÖVP-Zentrale geschickt

Dabei zweifelte der RH nur bei der ÖVP an der Korrektheit der Abrechnung der Wahlkampfkosten und schickte deshalb einen Wirtschaftsprüfer in die Parteizentrale. Für die Prüfer war nämlich nicht plausibel, dass die Wahlkampfkosten der Volkspartei für die Nationalratswahl unter jenen der EU-Wahl lagen.