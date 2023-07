Aktivisten: Airports lahmgelegt, nun geht‘s weiter

Schwerer Verkehrsunfall in Nürnberg

In Nürnberg besetzten die Aktivisten drei Verkehrsknotenpunkte. Die Polizei konnte die Blockaden schnell auflösen. Doch in Folge eines entstandenen Staus kam es zu einem schweren Auffahrunfall. Ein Autofahrer (31) übersah offenbar das Stauende und raste mit seinem Fahrzeug in einen Lastwagen. Das Auto wurde fast bis zur Hälfte unter den Auflieger geschoben. Der Autofahrer wurde schwer verletzt und schwebt laut „Nordbayern“ in Lebensgefahr. Er wurde in ein Spital gebracht.