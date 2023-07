Schockmoment: Lkw am Brenner fängt plötzlich Feuer

Der Vorfall ereignete sich gegen 7 Uhr. Der 49-Jährige fuhr mit dem Lkw auf der Brennerautobahn von Matrei am Brenner in Richtung Norden. „Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Sattelanhänger im Bereich der beifahrerseitigen Räder in Brand“, heißt es von den Ermittlern. Der Mann hielt sofort in einer Pannenbucht an.