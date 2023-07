Ein Todesopfer nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

Tragischer Verkehrsunfall in Niederneukirchen im Bezirk Linz-Land (Oberösterreich): Drei Feuerwehren, Rotes Kreuz, Notarzt und Polizei wurden in den frühen Morgenstunden zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und Lkw alarmiert. Eine Person wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.