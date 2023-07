Ein Tanzstar, der sich versteigerte

Eine Persönlichkeit mit exquisitem Geschmack und Spaß am Skandal, die als Tänzerin wie als Ensemble-Chefin fasziniert. Das hat sie in vier Jahrzehnten bewiesen - mit Stücken wie „Der Mann in Schwarz, der einen Revolver trägt“ , ihrer „Petite danse“, wegen der sie mit Auftrittsverbot belegt wurde, oder „Marie Chien Noir“, wo sie sich selbst versteigerte