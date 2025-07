Poetisches Treffen der Clowns, Artisten und Tänzer

Mit dem Festival La Strada ist Graz zu einem wesentlichen Ort für den Neuen Zirkus geworden, nicht nur als Schauplatz, sondern oft auch als Koproduzent. Das schlägt sich vor allem in den Produktionen im Nachklang des im Vorjahr finalisierten Großprojekts „Signal vom Dachstein“ wieder. So wurde wegen großer Nachfrage nicht nur die Ausstellung im Schloss Trautenfels im Ennstal bis Ende Oktober verlängert. Auch die Produktion vom Kunstlabor Graz über das „Female Herritage“ schlägt in Form einer Videoinstallation samt Performances im Joanneumsviertel auf. Und Fotograf Christoph Huber verhilft La Strada sogar zum Kinodebüt – mit seinem bebilderten Hörspiel „Gestern hots grengt“ am 30. Juli um 18.30 Uhr im KIZ Royalkino.