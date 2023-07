Der große Hype um „Barbie“ - und die Streitpunkte

In diesem Sommer trägt die heile Welt Rosa. Mehr noch: fluoreszierendes Pink mittendrin in einem knallbunten Kosmos. Pink, pinker, Barbie! Lebensfreude und Fröhlichkeit inbegriffen. Barbie spielt im Sommerfeeling 2023 die Hauptrolle. Oft schon totgesagt, spült Hollywood sie nun in einer perfekten Vermarktungsstrategie an den Strand in Malibu. Und von dort ab 21. Juli auf die große Filmleinwand. Ja, Barbie lebt, und wie! Der Hype in den sozialen Medien ist enorm.