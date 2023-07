Aus Gelegenheitsfahrern sollen Dauerfahrer werden

„Wir wollen bis zu 70 dieser Tafeln in den nächsten Jahren installieren, aber nicht nur bei Bushaltestellen“, erklärt Schuschnig weiter. „Auch in großen Betrieben oder Schulen können so potenzielle Nutzer des öffentlichen Verkehrs so einfach informiert werden und leichter ihre Heimreise planen.“ Die erste Phase startet in Klagenfurt, Villach soll dann auch bald folgen. Damit ganz Kärnten versorgt werden kann, müssen noch die Fahrplaninformationen der Postbusse in das System integriert werden.