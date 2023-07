19-Jährige nach Casino mit Schneestangen getötet

Sie waren gemeinsam in Tschechien im Casino. Am Heimweg kam es zum Streit zwischen einem damals 18-Jährigen und seiner 19-jährigen Bekannten. Der junge Mann soll seine Begleiterin brutal mit Schneestangen erschlagen haben. Am Donnerstag steht er deshalb wegen der Anklage des Mordes vor Gericht. Die „Krone“ berichtet laufend.