Nach Casino-Besuch Frau mit Schneestange getötet

Der 19-Jährige steht am Donnerstag wegen des Vorwurfs, eine junge Frau mit Schneestangen getötet zu haben, vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft legt ihm Mord zur Last und will neben einer Verurteilung auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Der junge Mann ist laut einem psychiatrischen Gutachten zurechnungsfähig. Da er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leide, bestehe die Gefahr weiterer Taten.