Star des Wu-Tang-Clan besuchte Wettkampf-Schule

Wiener Bande

Am Dienstag präsentierten RZA, GZA, Ghostface Killah, Raekwon und Co. die meisten Songs dieses Kultalbums vor rund 14.000 Fans in der Wiener Stadthalle. Während seine Kollegen am Mittwoch bereits die Heimreise antraten, verlängerte Mastermind RZA seinen Wien-Aufenthalt spontan, um im Shaolin Chan Wu Chi im dritten Wiener Gemeindebezirk vorbeizuschauen. Dort überzeugte sich die Hip-Hop-Legende bei einer Performance von Martial-Arts-Schülern ganz persönlich über die Beschaffenheit der Location. Immerhin lernt man dort dieselbe Form des Kung-Fu, die RZA anwendet.