Saint Privat: Wenn sich zwei Kulturen spiegeln

Gegenseitiges Spiegeln

Die Zusammenarbeit mit einem Majorlabel in der ersten Karrierephase haben die beiden noch gut in Erinnerung, doch „Après la Bohème“ erscheint unabhängig auf Waldecks Label Dope Noir. Das Streben nach Freiheit hat sich vor allem bei Sajdik nicht zuletzt durch ihre vielen Jahre in Frankreich manifestiert. Die beiden Lebensrealitäten zwischen französischem Dorfleben und Wiener Großstadt lassen sich gar wundervoll verknüpfen. „Das ist der schöne Effekt von kultureller Aneignung“, so Sajdik, „mir ist es ein Anliegen, in meinen französischen Texten meine Identität und den Wiener Humor mitzutransportieren. Umgekehrt hat Klaus eine ganz bestimmte Sehnsucht nach dem Französischen. Wir spiegeln uns gegenseitig und können wohl auch deshalb so gut miteinander arbeiten.“ Mit „Après la Bohème“ sind Saint Privat voraussichtlich gekommen, um zu bleiben. Ganz so sicher kann man sich bei den beschäftigten Lebemenschen aber ohnehin nie sein.