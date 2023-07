„Nur“ drei Jahre Haft für Bankräuber von Sellrain

Am 8. September 2004 stürmten der Mann und ein Komplize gegen 8.30 Uhr maskiert mit Motorradhelmen in die Raika-Filiale in Gries im Sellrain. Sie bedrohten die Angestellte mit einer Gaspistole, erbeuteten 18.605 Euro und flüchteten mit einem zuvor gestohlenen Motorroller. Während für seinen Kompagnon und zwei Fluchthelfer noch am selben Tag die Handschellen klickten, gelang dem damals 19-Jährigen die Flucht. Doch heuer im März klickten auch für ihn - wie berichtet - in Rumänien die Handschellen.