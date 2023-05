Bankräuber 19 Jahre nach Überfall hinter Gittern

In Rumänien festgenommen

Doch auch die beiden kamen nicht ungeschoren davon: Während der Mithelfer 2021 geschnappt und wenig später verurteilt wurde, saß am Dienstag der im März in Rumänien festgenommene Moldawier vor Gericht. „Ich hätte mir nie gedacht, dass mich diese Jugendsünde nach so langer Zeit wieder einholt“, zeigte der Angeklagte Reue.