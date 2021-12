Komplize bei Bankraub nach 17 Jahren verurteilt

Mit Motorradhelmen am Kopf und mit Gaspistolen bewaffnet machten die zwei Bankräuber 2004 eine Beute in der Höhe von 18.605 Euro. Im Mai 2021 wurde einer ihrer damaligen Komplizen in der Ukraine gefasst. Jahrelang war er mit internationalem Haftbefehl gesucht worden. Gemeldet war er übrigens in Moldawien – mit seinem eigenen Namen.