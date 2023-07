Heidi Klum verkündet humorvoll Neuheit für GNTM

Es war auch die sechste Topmodel-Version weltweit, nach „America’s Next Topmodel“, „OBN Star Model“ in Bosnien und Herzegowina, „Top Model Sverige“ in Schweden, „Supermodelo“ in Spanien und „Vietnam’s Next Top Model“, in der Kandidaten beider Geschlechter gemeinsam teilnahmen. Im Finale am 4. Dezember 2014 siegte dann Oliver Stummvoll nach einem Internet-Voting.