Rat an Mick: „Vergiss den Namen Schumacher!“

„Du musst Fehler machen. Du musst scheitern. Du musst versagen - und immer weiter an dir arbeiten und an dich glauben“, so Hill. „Mick muss tief in seine Seele gehen und sich fragen: ‚Kann ich dieser egoistische Einzelgänger und Besessene werden, um in der Formel 1 zu bestehen?‘ Kann er den Diamant in seinem Inneren finden?“