Alpha Tauri zieht Reißleine: De Vries muss gehen!

Heimrennen findet wohl ohne De Vries statt

Wohl besonders bitter aus Sicht von De Vries: Sein Heimrennen in Zandvoort Ende August wird der Niederländer - so kein Wunder geschieht - verpassen. Seine beste Platzierung in der heurigen Saison gelang dem Fahrer des Boliden mit der Nummer 21 in Monaco mit dem 12. Platz.