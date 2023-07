ÖVP feuert gegen Kickl: Jetzt legt Ministerin nach

Die ÖVP schießt sich momentan voll auf FPÖ-Chef Herbert Kickl ein. Nach Bundeskanzler Karl Nehammer bemüht nun auch Klaudia Tanner die Haltung zum Raketenschutzschirm „Sky Shield“ als Argument, um Kritik am blauen Frontmann zu üben. Kickl sei der Schutz der eigenen Landsleute egal, konstatierte die Verteidigungsministerin am Mittwoch. Nehammer hatte am Dienstag eine Koalition unter Beteiligung Kickls ausgeschlossen und auch dessen Haltung zu Russland angeführt.