Bierzelt-Ansage: Kickl will „Volkskanzler“ werden

Neue Anhänger im Bierzelt

Um 8.52 Uhr war es dann schließlich soweit, die Tore öffneten sich und die wie immer mit kleinen Österreich-Fähnchen bestückten Biertische füllten sich im Nu. Was beim „Krone“-Lokalaugenschein in Gesprächen deutlich wurde: Während man früher in erster Linie die typischen Blau-Anhänger, die ohnehin den Jahrmarkt-Besuch am 1. Mai jedes Jahr dick im Kalender anstreichen, in den Reihen erspäht hatte, haben sich diese nun mit neuen Fans ergänzt. Unter anderem Menschen vom Land, die in Zeiten der Pandemie den Stich fürchtend ihre politische Heimat wechselten - aus einstigen tiefschwarzen Bauern wurden während Corona „fleißige“ blaue Landwirte.