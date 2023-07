Eis und Geröll stürzte „mit Donnergrollen“ herab

Armin Scheuerecker, Bayrischer Bergfex, führte am Montag neun weitere Bergsteiger aus der Region rund um Traunstein vom Heinrich-Schwaiger-Haus in Kaprun auf das 3564 Meter hohe Große Wiesbachhorn in der Glocknergruppe. Um zehn Uhr erreichten die Bergsteiger zwischen 41 und 61 Jahren, wie geplant, den Gipfel. Danach folgte der Abstieg über den Vorderen Bratschenkopf und den alpinen Steig hinunter zur Schwerzenberghütte auf 2257 Metern. Dort, 200 Meter vor der Hütte, passierte es: „Eis, Stein und Schutt stürzten neben uns herunter. Wir standen etwa 100 Meter weiter weg und haben zugeschaut, es war wie ein Donnergrollen.“