Alpinisten entgehen am Wiesbachhorn Katastrophe

Die unverletzten Bergsteiger setzten einen Notruf ab. Die Besatzung des Polizeihubschraubers führte zusammen mit einem Alpinpolizisten aus Zell am See die Seilbergung durch. Die Erhebungen der Alpinpolizei ergaben, dass die Tourengruppe bei diesem Ereignis sehr viel Glück hatte. Hätten sich die mächtigen Schnee- und Eismassen nur kurze Zeit später gelöst, wäre die Gruppe genau in der Falllinie der gelösten Masse gestanden.