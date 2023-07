Afghanischer Serien-Grapscher zu Haft verurteilt

Ein Afghane (23) belästigte in Salzburg mehrfach Mädchen und verteilte Drogen an Jugendliche. Am 7. Februar wurde er zuletzt vom Bezirksgericht verurteilt. Nur Stunden später klickten die Handschellen schon wieder: Der Afghane wurde wegen des dringenden Verdachts der Vergewaltigung festgenommen und wanderte in U-Haft. Am Dienstag stand diesbezüglich Aussage gegen Aussage.