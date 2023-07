Taugt der Linzer Weg als Mittel gegen Inflation?

Entlastungsmaßnahmen mit der Gießkanne

Warum die Auswirkungen bisher bescheiden sind, steht für den Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) fest: Laut einer Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO) wurden fast 90 Prozent der Entlastungsmaßnahmen für private Haushalte unabhängig vom Einkommen gewährt. „Das wirkt nicht inflationsdämpfend“, so Luger. Statt vorrangig in Einmal-Aktionen zu investieren, müssten Bund und Land – wie das auch in vielen anderen EU-Ländern der Fall sei – „nachhaltige, treffsichere Maßnahmen durchsetzen“.