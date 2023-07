Öffi-Chaos in Wien: Arztbesuch wird zur Tortur

Wegen der Hitze ist zurzeit jeder Weg beschwerlich. Wenn dann aber auch noch die Öffis ausfallen, ist das Chaos komplett. In dieser Lage befand sich Gerhard Loup am Montag. Er hatte einen Arzttermin und musste von der Reinlgasse in Penzing zur Taborstraße. Ausfälle und Baustellen erschwerten den Weg.